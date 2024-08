NÄDALA RAAMAT Kvantfüüsikaski ei saa läbi Leninita

Kvantmehhaanika sai alguse sellest, kui sada aastat tagasi hakati uurima väga-väga väikeseid objekte – aatomeid ja muud sellist kraami – ning seda, kuidas näiteks valgus nendega suhtestub. See oli algus. Nagu Rovelli ütleb, on kvantmaailmas tänaseni niivõrd palju vastamata küsimusi, et ta lausa imestab, et see teadus – kvantfüüsika nimelt – on juba sajandivanune.