KULTUURIS KUUM Merike Estna ja peidetud kristallid

«Peradam» Tallinnas Temnikova & Kasela galeriis on jätk Margot Sameli galeriis New Yorgis kevadel toimunud näitusele «Analog Mountain». Mõlema näituse inspiratsiooniks Estnale on olnud René Daumali allegooriline romaan «Le Mont Analogue».

Lugu jälgib mägironijate rühma, kes püüab vallutada tohutut sürreaalset mäge, mis on nähtamatu ja kättesaamatu välismaailmale, ilmudes vaid rändureile, kelle füüsis ja vaim on õiges suhtes. Daumali jaoks on mägironimine rohkem kui kehaline pingutus. See on teadmiste kasutamine nii, et see seaks kõrgemale nii meie sihid kui ka teeks meid suutlikumaks nendeni pürgida.