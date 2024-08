KULTUURIS KUUM Siin ei taha keegi teiega rääkida

Lubage mulle üks huumorivaba anekdoot. Kaks ja pool aastat tagasi ilmusid ühe Eesti uudisteportaali esiküljel kõrvuti kolm pealkirja, millest ühes kuulutas poliitik koroonakriisi lõppu ja lubas, et Eesti elu pole kunagi varem parem olnud; teine oli näitleja arvamusavaldus, et pandeemia tuli inimkonnale kokkuvõttes kasuks; kolmas esitas külma statistilise fakti, et enesetapp on Eesti noorte esimene surmapõhjus. Mida ütleb meie, kes me oma ühiskonda ajaloolise saatuse paratamatuses käimas hoiame, kohta see, et alles ellu astuvad ja ringi nuusutavad inimesed otsustavad: «Tänan, ei!»? Palun lugejal see hilisema tarbeks meeles pidada.