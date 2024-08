Fännid avastasid Taylor Swifti Insta-postitusest Kamala Harrise

See pole saladus, et Swift on demokraatide toetaja ning hääletas 2020. aastal Bideni ja Harrise poolt. 2020. aastal, kui Biden presidendiks kandideeris, tunnistas popstaar V Magazine'ile Bidenist ja Harrisest rääkides: «Nende juhtimise all saab Ameerika minu arvates hakata tervenema. Riigil on seda hädasti tarvis.»

Ühtlasi on Swift olnud Trumpi suhtes avalikult kriitiline. Selles valguses on imestatud, kui suures ulatuses seob Swift end tänavu Kamala Harrise hoogu koguva presidendikampaaniaga.

Fännid järeldavad paari päeva eest Instagrami ilmunud fotost, et Swift on astunud esimese avaliku sammu Kamala Harrise toetuseks, kuid seda peitlikul moel. Swift ei teinud otseselt Harrise kohta postitust, vaid tänas lihtsalt publikut Varssavis ning näitas pilte Poola kontsertitest.

«Varssavi kontserdid olid suurepärased!» on Swifti postituses öeldud. «Esimest korda tulime Poolasse, aga see ei jää viimaseks korraks! Mul oli seal nii tore!» Postituses on märgitud, et Swift on esimene esineja, kes on tuuri raames Varssavi staadionil esinenud kolmel järjestikusel õhtul. Swift pidi sealt edasi liikuma Viini, kus tema kontserdid hoopiski terrorirünnakute ohu tõttu ära jäid.

Swift lisas postitusele kümme pealtnäha tavalist fotot kontsertidest Varssavis. Fännidele jäi aga silma seitsmes foto, kus laval kitarriga seisva Taylor Swifti taustal paistab olevat Kamala Harrise siluett. Sotsiaalmeediaplatvormil X on foto saanud kõvasti tähelepanu. «Taylor Swift näitas just vaikselt toetust Kamala Harrisele ja MAGA on selle peale mõistust kaotamas!» leiab üks kommenteerija.

Kas pildil võib tõepoolest olla Kamala Harrise siluett?

Taylor Swift just low key endorsed Kamala Harris and MAGA is losing their minds. pic.twitter.com/NjSpUDzILP — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 7, 2024