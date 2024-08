GALERII Väärikas publik väisas Yuri Gorbachevi näituse avamist Schloss Fallis

Neljapäeva õhtupoolikul avati Keila-Joa lossis Schloss Fall ameerika kunstniku Yuri Gorbachevi näitus, millel esitatud tööd on kohalike erakollektsionääride omanduses. Kokku on näitusel esindatud 33 tööd, millest vaid üksikud on ka avalikus müügis.