Maestro mõttetöö: millest kirjutab Arvo Pärt oma päevikutes?

Näitus «Armastuse valem» kõnnib Arvo Pärdi loomingu jälgedes, jutustades tema kujunemisloo keskuse arhiivimaterjalidele tuginedes. Näituse kuraatori Kai Kutmani sõnul jutustaks sellel näitusel oma loo justkui Arvo Pärt ise, sest keskse telje moodustavad just helilooja enda mõtted.

Näitus «Armastuse valem» kõnnib Arvo Pärdi loomingu jälgedes, Foto: Pressifoto.

«Seetõttu on tore, et see näitus avatakse just arvamusfestivali ajal. Arvamusfestivali eesmärk on olnud arutelu teel «luua paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast». Arvo Pärt on oma sisemist arutelu iseendaga pidanud aastakümneid ja me saame sellest osa tema päevikute kaudu, mille ta on usaldanud keskuse arhiivile. Selline pidev mõttetegevus iseendaga on viinud teda ka järeldusteni, uute lahendusteni, mida ta on väljendanud oma muusikas,» sõnas Kai Kutman näituse avamisel.

Tema sõnul on ka eriti rõõmustav, et näitus saab teoks Paides, Arvo Pärdi sünnilinnas, sest tegemist on Arvo Pärdi Keskuse esimese näitusega Eestis, mille toimumiskoht asub keskusest väljaspool. Varasemalt on keskus teinud näitusealast koostööd välismaal toimuvate muusikafestivalidega Inglismaal, Saksamaal ja Hollandis.

Väljapanek sai teoks Paide Püha Risti kiriku initsiatiivil. Foto: Pressifoto

«Paide linn ja Paide kogudus tänavad selle usalduse eest, et selline näitus Paidesse tuuakse. Paljude ettevalmistumiste puhul mõtled, et see on suur töö ja higivalamine, aga tegelikult on see olnud suur armastus. Kõik tunnevad, et kui Arvo Pärt armastab Loojat, siis see armastus peegeldub edasi,» ütles Paide Püha Risti koguduse juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk.

Näituse kuraatorid on Aile Tooming, Karin Rõngelep ja Kai Kutman, kujundaja on Mart Kivisild. Näitus jääb Paide Püha Risti kirikus avatuks septembri lõpuni.