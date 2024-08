Oscaritega pärjatud näitleja tunnistas: ma ei saanud «Sõrmuste isanda» eest palka

Näitleja Cate Blanchetti senine karjäär on olnud uhke.

Filmid «Aviaator» ja «Kurb Jasmine» tõid talle Oscari, samuti on ta osalenud Peter Jacksoni «Sõrmuste isanda» triloogias ning tänasest võib teda nüüd kinodes näha videomängul põhinevas ulmefilmis «Borderlands».

Andy Coheni saates «Watch What Happens Live» tunnistas Blanchett, et «Sõrmuste isandas» mängimise eest sai ta paraku ainult tasuta võileibu.

Tolkieni romaanidest lähtuv «Sõrmuste isanda» triloogia on üks filmiajaloo tulusamaid filmisarju (eriti kui arvestada ka «Kääbiku» triloogiat). Blanchett kehastas kõigis kolmes «Sõrmuste isanda» filmis haldjas Galadrieli, kuid meeldejäävalt lummav roll Blanchetti rahakotti paksemaks ei teinud, olgugi et näitleja pidi Uus-Meremaale minema ja laskma endale haldjakõrvad panna.

Andy Cohen uuris nimelt saates Blanchettilt, millise rolli eest on näitlejale kõige rohkem palka makstud. «Ilmselt «Sõrmuste isanda» eest?» oletas saatejuht.

Cate Blanchett Cannes'i filmifestivalil. Foto: YARA NARDI

Blanchett turtsatas selle peale: «Nalja teed? Ei, ei. Mitte kellelegi ei makstud selles mängimise eest midagi.»

Kui Cohen edasi uuris, kas Blanchett sai hiljem vähemalt mingi protsendi kassatulust, selgitas Blanchett, et tol ajal ei olnud sellist asja veel olemaski. Teisisõnu, Blanchett jäigi tühjade kätega.

Küll aga tunnistas näitleja, et ta soovis väga töötada mehega, kes tegi zombifilmi «Braindead». Blanchett viitas sellega «Sõrmuste isanda» ja «Kääbiku» filmide lavastajale Peter Jacksonile, kes noorena tegi Uus-Meremaal rõvedaid ja väga vaimukaid žanrifilme. Tema «Braindeadist» kujunes ruttu kultusfilm, mis on filmifriikidele jäänud meelde sellega, et võtetel kasutati sadu liitreid võltsverd.

Peter Jackson. Foto: Matt Crossick / Empics Entertainment

«Ma sain põhimõtteliselt tasuta võileibu ja jätsin oma haldjakõrvad alles,» kostis Blanchett. «Naistele ei maksta nii palju, kui arvatakse.»

Kuigi Galadrieli mängimine «Sõrmuste isandas» Blanchettile raha sisse ei toonud, otsustas Blanchett siiski sama rolli mängida «Kääbikus», mille esimene osa ilmus 2012. aastal.

Lisaks Blanchettile on teisedki näitlejad kurtnud, et «Sõrmuste isandas» mängimise eest vähe palka maksti. Vibulaskja Legolast mänginud Orlando Bloom meenutas 2019. aastal Howard Sterni raadiosaates, et ta sai terves triloogias üles astumise eest kõigest 175 000 dollarit.