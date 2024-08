NÄDALA PERSOON Neeme Järvi: sa pead olema võlur!

«ERSO on maailmas ainuke orkester, kes koos Eesti Raadioga on sada aastat pühendunud Eesti muusikale. Nad on loonud kogu Eesti muusikakultuuri taimelava, tänu ERSO-le kõlab Eesti heliloojate looming. Muusikud teevad selleks iga päev väga rasket tööd. Harjutavad. Poliitikud aga ei saa aru, et meil on halvad töötingimused, olematu akustikaga saal ja viletsamad palgad kui ükskõik millistes maailma orkestrites. Inimesed lähevad Soome, et saaks natukene teenida raha. No kaua me niimoodi vireleme Eestis!»