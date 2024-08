Saunafilm Eesti meestest valiti ühele maailma suurimale filmifestivalile

Produtsentide Johanna Maria Paulsoni ja Evelin Penttilä sõnul on filmi Torontosse valimine väga suur au: «See, et filmi Põhja-Ameerika esilinastus toimub just Torontos, on suur tunnustus ja oleme äärmiselt rõõmsad, et «Sannapäiv» on jõudnud juba kahele maailma tippfestivalile. Täname südamest kõiki, kes on meie filmi valmimisse panustanud!»