185 FOTOT Oh seda pidu ja Metsatöllu mörinat: leia end Viru Folgi suurest galeriist

16 unustamatut aastat on Viru Folk võlunud publikut oma kaunite emotsioonide, mitmekesise põhjamaise muusika ja maalilise Käsmu küla ümbritseva hingematva loodusega. Viru Folk on muusikafestival, mis keskendub igal aastal konkreetsele riigile või kultuurile. Seitsmeteistkümnes Viru Folk toimub 9.-11. augustil 2024, kusjuures teema-aasta on Alpi aasta!