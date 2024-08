Teada on, et kultuuriprogrammis esinevad prantsuse ansamblid Air ja Phoenix. Lõpupeo tegevjuht Thierry Reboul kommenteeris seda nii: «Kui me vaatame täna muusikaajalukku, siis on kindlasti need prantsuse heliloojad ja muusikud maailmas suurimat vastukaja saanud.» USA kultuuriprogrammis aga esinevad Tom Cruise, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ja Snoop Dogg. Viimast on palgalise külalise ja sisuloojana ekraanidel figureerinud kogu olümpia ajal.