Skibidi what Lõpuks valmib film, mis aitab noorte slängist aru saada

Alfa-generatsioonil ehk 2010ndatel aastatel sündinud lastel on täiesti omanäoline sõnavara, kus sõnade tähendused nihkuvad tavatult kiiresti ja tihti võib sõna kasutada mitmes eri tähenduses. See on ajanud lapsevanemad segadusse, kuid varsti valmib seletav film, vahendab NBC.