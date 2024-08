Tallinnas esineb maailmakuulus pianist, kes sai tuntuks juba 12-aastasena

Praeguseks on Evgeny Kissin esinenud pea kõigis maailma tuntumates saalides. Publik on saanud tema virtuoossust nautida muuhulgas Berliini Filharmoonias ja Ameerika maailmakuulsas Carnegie Hallis. Ta on andnud regulaarselt kontserte Euroopas, Ameerikas ja Aasias ning esinenud koos pea kõigi maailma juhtivate orkestritega.