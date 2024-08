KAHJU ULATUB MILJONITESSE Joaquin Phoenix lasi suurfilmile viimasel hetkel vee peale

Pealkirjata projekt, mille valmimisele Phoenix kaasa aitas, on hetkeseisuga peatatud, sest Phoenix, kes oli filmiga tihedalt seotud, loobus filmis vaid viis päeva enne filmimise algust. Seda enam, et film on nii tihedasti Phoenixiga seotud, et rolli ümbertegemine mõne teise näitleja jaoks on võimatud.