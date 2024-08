Ekraanil armastajad, kaadri taga rivaalid? Kauaoodatud suhtedraama näitlejate vahel käärib

«Ei iial enam» keskmes on Lily Bloomi (Lively) ja Ryle (Justin Baldoni) tormilise armastuse lugu.

Möödunud nädalal jõudis kinodesse Colleen Hooveri 2016. aastal ilmunud ja ülimenukaks saanud romaani «Ei iial enam» filmiversioon, kus peaosalisi Lilyt ja Ryle'i kehastavad Blake Lively ning Justin Baldoni. Fännid usuvad aga, et ekraanil armastajaid kehastanud näitlejad on omavahel tülli keeranud ning mõni usub suisa, et nad ei suuda ühes ruumiski viibida.