MIS EDASI? Eurovisiooni lauluvõistluselt disklahvi saanud Hollandi laulja suhtes on uurimine lõpetatud

Rootsi prokuratuur andis teada, et uurimine Joost Kleini suhtes on lõpetatud, sest politseil pole piisavalt asitõendeid, et Joosti vastu süüdistust esitada. Kaameraoperaator esitas politseile kaebuse Kleini vastu, väites, et Hollandi esindaja tegi pärast 9. mail Malmös toimunud poolfinaali tema suunas «ähvardavaid» liigutusi.