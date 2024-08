RETROSPEKTIIV Võim ja vaim: kuidas punarektor Koop sai endast portree ja kunstnik Malin telefoni

Juba algus on muljet avaldav: installatsioon molberti, poeet Aleksander Suumani portree, barokse lauakese ja paletiga. Aga Suuman on kuidagi veidras asendis. Vaatasin etiketti ja mul oligi õigus, see on maalitud 1954. aastal, mil Stalini surmast oli möödunud aasta, näitustel esinemiseks ei olnud enam kohustuslik portree töökangelasest, see võis olla ka tuntum kultuuritegelane. Muidugi niisugune, kelle olemuses tuli välja tuua võitlev kommunismiehitaja sirge selja ja optimistlikult tulevikku vaatava pilguga. Suumani puhul pigem kujutati hetke, mil kunstnik vaatab pärast viimast pintslitõmmet hindavalt oma maali. Kommunismiehitajat aga näeme akende vahele riputatud eskiisil diplomitööle «Evi Rauer Ljubov Jarovajana».