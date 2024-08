FRINGE FESTIVAL Meis kõigis on kübeke klouni ja seda tervelt kuu aega

Nii tutvustab end meeleldi ligi kolmkümmend aastat tegutsenud Iirimaa nüüdistsirkuse trupp Tumble Circus.

Trupi eestvedajateks on Ken Fanning ja Tina Segner. 1995. aastal kohtusid nad juhuslikult tänaval, hakkasid üheskoos žongleerima ja… ülejäänu on ajalugu. Peagi jõuavad nad Eestisse, kaheksandat korda toimuvale Tallinn Fringe Festivalile. Hetkel on nad Iirimaal.

Tsirkusest ja fringe’ist jutleme Ken Fanninguga. Teispool videokõnet vaatab mulle vastu tema rõõmus nägu. Ta on Belfastis, oma kodus. «Nojah, kodus olemine on ikkagi pigem erand,» nendib ta. «Me ostsime selle maja paari aasta eest oma partneriga ja arvasime, et saame ta kolme kuuga korda. Siin on siiani korralik segadus…» Pole ka ime, Tumble Circusega mööda maailma tuuritamine on olnud Fanningu elu osaks ligi 30 aastat.

Aga miks ikkagi bussi alla jäänud Cirque du Soleil…? Fanning naerab. «Me teeme tsirkuselavastustes palju komöödiat, meie etendused on väga lõbusad. Meie karjääri jooksul on tulnud meie juurde nii palju inimesi, kes ütlevad, et nad armastavad küll Cirque du Soleili, aga meie oleme nende meelest nii palju paremad! Cirque du Soleil ongi lihtsalt paljude inimeste jaoks ainus referentspunkt tsirkuse osas.»