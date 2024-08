Eestis esineb ansambel, mis teeb metal-muusikat kitarrideta

Thecodontion on atmosfääriline death/black metal bänd, mis asutati 2016. aastal Itaalias, Roomas ning eripäraseks teeb neid see, et nad ei kasuta oma muusikas kitarre. Selle asemel loovad nad teravat metal-muusikat kahe tugevalt moonutatud bassiga, millest üks on soolode jaoks. Basskitarre saadavad trummid ja vokaal.