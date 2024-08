Asi on jõudnud kohtusse: kuulsad rokimehed veavad vägikaigast

Journey esineb augustis koos Def Leppardi ja Steve Miller Bandiga erinevates Ameerika osariikides, kuid väidetavalt on kitarrist Neal Schoni ja klahvpillimängija Jonathan Caini vahelised pinged jõudnud haripunkti. Mehed on kehvasti läbi saanud juba tegelikult mitu aastat ning põhjus on konkreetsemalt tuuritamisega seotud kulutused. Kui palju peaks üks nostalgiline rokkbänd üldse osariigist osariiki sõites ja head bändielu nautides raha kulutama?

Schon, muuseas, on praegu ainus bändiliige, kes on kuulunud Journeysse päris algusest peale. Schon oli 1972. aastal Journey üks asutajaliige. Cain liitus bändiga 1980. aastal, asendamaks algset klahvpillimängijat Gregg Roliet. Just 1981. aastal nägi ilmavalgust Journey legendaarne album «Escape», millelt leiab nende suurimad hitid «Don't Stop Believin'», «Stone in Love» ja «Open Arms».

Mõlemal mehel on «püksid jalas»

Cainil ja Schonil on kummalgi 50-protsendiline osalus ettevõttes Freedom 2020, mis tegeleb Journey tuure puudutavate finantsküsimustega, kuid bändimeestel on väga erinev nägemus sellest, kuidas see ettevõte peaks toimima. iHeart Radio vahendab, et Schon olevat ära kasutanud bändile mõeldud American Express krediitkaardi limiidi, mis ulatub ühe miljoni dollarini. Cain otsustas Schoni kohtusse kaevata ning sellest tulenev raskuskoorem sundis bändi tühistama esinemised Suurbritannias ja Iirimaal.

Journey liikmed Ross Valory, Jonathan Cain, Arnel Pineda ja Neal Schon. Foto: REUTERS / Phil McCarten