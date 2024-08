Nick Cave avameelselt oma poegade surmast: see muutis mind sügavalt

Cave andis intervjuu maikuus, kaks aastat pärast Jethro kaotamist. Muusik selgitas, et traagiliste läbielamiste mõjul muutus tema jaoks kõige tähtsamaks see, et ta oleks vääriline abikaasa, isa ning lahke inimene selles maailmas.

Cave on alates 1999. aastast abielus Susie Bickiga ning tal on veel kaks poega, Luke ja Earl. Esmaspäeva õhtul eetrisse läinud vestluses tunnistas Cave, et enne Jethro ja Arthuri kaotamist oli ta oma elus liialt haaratud tähtsa muusiku rollist, mistõttu jättis ta kõik muud asjad oma elus sageli kõrvale.

«Suurema osa oma elust ma lihtsalt imetlesin oma geniaalsust. Mul oli kontor, kus ma iga päev istusin ja kirjutasin. Kõik muud asjad mu elus jäid lihtsalt kõrvale,» tõdes Cave mõtlikult ABC Australian Story saatejuht Leigh Salesile. «Ja korraga varises see mu jaoks kokku. Nägin, kui petlik niiviisi elamine on. Ja kui häbiväärselt ennastimetlev see tegevus oli.»

Nick Cave Haapsalus Foto: Dmitri Kotjuh

Intervjuu jooksul käidi läbi kogu Cave'i karjäär, alates tema lapsepõlvest Wangarettas Victorias kuni tema 1995. aasta ballaadini Kylie Minogue'iga («Where the Wild Roses Grow»). Cave mainis saatejuhile, et intervjuu toimub täpselt kaks aastat pärast poeg Jethro surma. Sellest üllatunult vabandas Sales viletsa ajastuse pärast, kuid Cave teatas, et see pole saatejuhi süü. «Kui ma intervjuusid annan, siis ikka lõpeb kõik selles kohas.»