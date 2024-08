Banksy kohta ebatavaline

Raamatu «Banksy: The Bristol Legacy» autor ning Bournemouthi kunstiülikooli direktor Paul Gough ütles, et Banksyst on hästi ebatavaline oma töid sedasi järjest sotsiaalmeedias esitleda. «Niiviisi kaob igasugune müsteerium teose looja kohta, mis tema töödega on varem kaasas käinud,» on Banksy ekspert üllatunud.

Gough lisas, et Banksy on oma töödes varemgi loomi kujutanud.

Banksy loodud pelikanid söömas kala poe kohal, kust saab kalapraadi osta. Foto: Vuk Valcic / ZUMA Press Wire

«Loomad on Banksy loomingus tihti väljendanud olulisi sõnumeid seoses keskkonna, loomade ohustatud elukeskkondade ning kliimamuutuse mõjuga. Nad võivad olla ka võimsad metafoorid globaalse poliitika ning meie loodud keerulise maailma kohta. Kodustatud loomade – lehmade, sigade ja lammaste – kõrval tegutsevad ka ebameeldivamad elukad, nagu šimpansid või rotid, kes lisavad salvavatele teostele natuke mängulist õhku,» selgitas asjatundja.

Hunt satelliiditaldrikul. Foto: Vuk Valcic / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Banksy uuest loomaseeriast rääkides jagas Gough kiitust, et kunstnikuna oskab Banksy tekitada inimestes ootusärevust.

«Ta loob järjest elukaid, kes püüavad meie tähelepanu ja panused muudkui tõusevad. Banksy pole end kunagi nii mõjuvalt ja võimsalt turundanud, sest siin tekib nii tugev ootusärevus. Aga need tööd on kergesti vaadatavad. Nad ei ole visuaalselt keerulised. Nende lihtsus – šabloonide kasutamine ning ikoonilised disainid – sööbivad kergesti mällu, ent kannavad endas tähtsaid sõnumeid seoses globaalsete küsimustega. See on kergelt äärmuslik kunst.»

Banksy loomade seeria algas kitsest Londoni Kew silla juures. Foto: COVER Images

Londoni ülikoolis töötav dr Isobel Harbison leiab, et Banksy loomapildid on üllatavalt tavalised, aga heas mõttes. «Nende tavaliste ühevärviliste siluettide juures võib olla midagi tähendusrikast, nagu ka selles, et neid loomi on mitu.» Harbison lisas, et Banksy loomade erisugune välimus näitavad, et Banksy korraldab suuremat kokkutulekut.

Banksy elevandid. Foto: COVER Images

«Need tööd võivad rääkida keskkonnast või ökoloogiast, aga ka loodud ja loomuliku maailma harmooniast. Kui me peaksime üldse Londoni sellenädalasest keskkonnast midagi õppima, siis peaks see õppetund puudutama aktsepteerimist ja vastastikust austust. Banksy vaated on üldiselt selged, nii et vaevalt siin pikaks ajaks mingit mõistatust on. Loodan, et kunst jääb seintele. Tore, et inimesed ringi vaatavad,» lausus Isobel Harrison.

Banksy tööd on kahjuks varastele väga atraktiivsed. Satelliiditaldrikule maalitud ulguv hunt varastati kõigest mõni tund pärast selle avalikustamist. Pildile jäi kolm meest, kes redeliga üles ronisid ning satelliiditaldriku eemaldasid.