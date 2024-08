Uskumatu lugu sellest, kuidas «Mona Lisa» Moskvasse sattus

Furtseva maailmapilti iseloomustab hästi vahva lugu ajast, kui ta juhtis ühe Moskva rajooni parteiorganisatsiooni. Läheneva töölisrahva püha puhul tegi ta selles rajoonis asuva meditsiiniinstituudi teaduritele ettepaneku (= käsu), et 1. maiks võiks leiutada vähivaktsiini, et see juba haigus igaveseks maamunalt pühkida.

Vseviov viitas kaasaegsete arvamusele, et vaevalt Furtseva ise selle mõtte peale tuli, et «Mona Lisa» korraga Moskvasse tuua. See võis olla keegi tema lähikondsetest, kes ministrile kärbse pähe pani. Aga nii nagu Võšni Volotšoki töölisperest pärit tütarlaps Katja võitles end välja kommunistliku partei tippešeloni, kasutas kultuuriminister Jekaterina samu võtteid, et hull idee teoks teha.