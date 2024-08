GALERII Esimene pilguheit: esietendub natside koonduslaagris valminud ooper «Atlantise keiser»

Olles küll ainus teadaolev ja säilinud ooper, mis on valminud natside koonduslaagris, on «Atlantise keiser» vastu ootusi täis musta huumorit ja jalustrabavat elujanu. Pole tarvis lisada, et möödanikust hoolimata on ühiskond, mis sünnitab diktaatori ja holokausti, ikkagi üks võimalik ühiskond, mille kujunemine on ka tänases maailmas palju lihtsam, kui uskuda tahaksime.