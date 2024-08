Tuhanded Taylor Swifti fännid vallutasid Viini muuseumid

«Me polnud kindlad, mida oodata,» ütles muusikamuuseumi Haus der Musik tegevdirektor Simon Posch ARTnewsile. Külastajaid lasid tasuta sisse muuseumid Mozarthaus Vienna, Haus der Musik, KunstHausWien, Viini juudi muuseum, MAK Vienna, MAK Geymüllerschlössel, Mumok, Albertina ja House of Strauss. Viini muuseume koondav Museumquartier pakkus Swifti kontserdipileti eest kahel päeval isegi tasuta inglis- ja saksakeelseid tuure.

Igalt poolt üle maailma Viini sõitnud Swifti fännid said vähemalt tasuta muuseume külastada, kui Swifti kontserdid ära jäid.

Swifti fänne lohutama mõeldud avatud uste päevad kuulutas avalikult välja Viini linnapea Michael Ludwig sotsiaalmeedias. Paljud muuseumitöötajad rääkisid ARTnewsile pärast Swifti fännide paaripäevast muuseumipalavikku, et rõõmustav oli näha asutustes uusi uudishimulikke huvilisi. Suuremas osas tulid muuseume külastama inglise keelt kõnelevad noored naised vanuses 18–25. Külastajaid oli Hiinast, Lõuna-Aafrikast, Austraaliast, Kanadast ning Ameerikast.

Viinis asuv kaasaegse kunsti muuseum Albertina otsustas olla eriti vastutulelik ning lasi kolmel päeval tasuta sisse rohkem kui 20 000 Swifti fänni, kes plaanisid kontserdile minna. Albertina pilet maksab tavaliselt 15,90 eurot inimesele, kes on noorem kui 26-aastane, kuid 8. augustist 11. augustini ei pidanud Swiftist ilma jäänud inimesed midagi maksma, et ühte Viini kõige kaunimasse muuseumi kunsti vaatama tulla.

«Tavalisel nädalavahetusel oleks meil päevas 2000 külastajat,» ütles Albertina esindaja Nina Eisterer. Ta lisas, et kümneid tuhandeid külastajaid on muuseumis nähtud ainult siis, kui on toimunud prestiižsed näitused, nagu näiteks Claude Monet' näitus 2018. aastal.