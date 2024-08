Anthony Bourdainist valmib eluloofilm, tippkoka rolli on leitud noor näitleja

Pärast seda, kui Bourdain endalt 2018. aastal elu võttis, on tema karjäärile juba mitmel moel tagasi vaadatud. 2021. aastal ilmus Bourdainist rääkiv dokumentaalfilm «Roadrunner», samuti on temast kirjutatud mitmeid raamatuid, nagu näiteks Laurie Wooleveri «Bourdain», kuhu on kirja pandud Anthony Bourdaini lähedaste mälestused varalahkunud kokast.

Plaanitava eluloofilmi lavastajaks on Matt Johnson, kelle eelmine film «Blackberry» jooksis mullu Eesti kinodes. Stsenaariumi kirjutasid Todd Bartels ja Lou Howe ning Bourdaini rolli on valitud tõusev täht Dominic Sessa, kes üllatas filmisõpru liigutava rolliga Alexander Payne'i mulluses draamas «Mahajäänud» («The Holdovers»). Kuna Sessa on kõigest 21-aastane, on põhjust arvata, et film keskendub just noorele Anthony Bourdainile.