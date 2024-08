George Clooney meenutas režissööri, kes tema elu põrguks tegi: ta on muserdunud s**apea

Kahe Oscariga pärjatud Clooney on karjääri jooksul töötanud paljude tipplavastajatega, nende seas Steven Soderbergh, vennad Coenid ja Wes Anderson. Kõige halvemad mälestused on Clooneyle jäänud aga 1999. aasta sõjafilmist «Kolm kuningat», kus lõid veel kaasa Mark Wahlberg ja Ice Cube. Clooney on enda sõnul muutunud kõvasti valivamaks ning tahab töötada ainult inimestega, kes armastavad seda, mida teevad. «Kolme kuninga» režissööri, viiele Oscarile nomineeritud David O'Russelli kohta jagus Clooneyl ainult halbu sõnu.

George Clooney Foto: Shutterstock

Võttegrupi elu tehti põrguks

«Mida vanemaks saad, seda rohkem hakkad oma aja jaotamisele mõtlema,» selgitas Clooney oma praegust näitleja-filosoofiat. «Viis kuud su elust on pikk aeg. Nii et ei saa enam mõelda: «Ma teen nüüd hea filmi, nagu «Kolm kuningat», ja lasen sellisel muserdunud s**apeal nagu David O'Russell oma elu põrguks teha! Lausa kogu võttegrupi elu põrguks teha.» See pole enam seda väärt. Enam küll mitte. Lihtsalt selleks, et hea film valmis teha.»