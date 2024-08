Atlantise keiser Sadism sundis Surma ametist loobuma

Ooper, mis kannab alapealkirja «Surma sõnakuulmatus», on suuresti satiiriline nägemus maailmast, kus inimelul ei ole erilist väärtust. Ning ehkki näib, et ooper on tugevalt seotud olude ja ajaga, kus see sündis, on «Atlantise keiser» äärmiselt kõnekas ka praegu.

Ooperi keskmes on lugu diktaatorlikust keisrist Overallist, kellele ei piisa tema praegusest positsioonist, vaid kel on soov ja püüd saada Surmaks endaks, et saavutada võit ülemaailmses sõjas. Mõneti selleks, et keisrile koht kätte näidata, teisalt selleks, et protestida, loobub Surm oma ametist, jättes tuhanded sõdurid «eluga maadlema, andma endast parimat, et surra».