KÕIK KUNSTI NIMEL? Lauljatar vihastas keskkonnakaitsjad välja ja on nüüd uurimise all

Nimelt on Katy Perry sattunud uurimise alla, sest produktsioonifirma WeOwnTheCity ei küsinud luba, et filmida muusikavideo looduskaitsealal ning seetõttu on võimalik, et filmimise käigus kahjustati kaitse all olevaid Baleaari saarte luiteid.

Katy Perry muusikavideos loole «Lifetimes» on näha, kuidas Katy Perry looduskaunis kohas pidutseb, kuid Hispaania võimud on nüüd teinud avalduse, kust selgub, et ökoloogiliselt tundlikul maalapil filmimiseks luba ei taotletud ning nüüd on põhjust kahtlustada, et luited on saanud kahjustada.

On siiski ebatõenäoline, et Perry ja produktsioonifirma keskkonnavastases kuriteos süüdi mõistetakse, sest on üsna sage, et saarele lubatakse videograafe ja pildistajaid, kui selleks on küsitud eelnevalt luba. Probleem ongi pigem selles, et ei video produtsent ega Katy Perry ise filmimiseks luba ei küsinud.

Katy Perry esindaja sõnas kolmapäeval The Hollywood Reporterile, et kohalik firma, kellega nad video osas koostööd tegid, kinnitas neile, et kõik vajalikud load video filmimiseks on olemas. «Oleme tagantjärele teada saanud, et luba oli hoopiski menetluses, küll aga anti meile suuline volitus, et võime filmimist jätkata,» sõnas pressiesindaja väljaandele.

Esindaja kinnitab: «Järgisime kõiki selles piirkonnas filmimisega seotud eeskirju ja austame igati ametnikke, kelle ülesandeks on piirkonda kaitsta.»