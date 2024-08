MEEMIMÖLL Filmipostrile pääsenud hobune on sotsiaalmeedia pöördesse ajanud

Kolmapäeval avaldati esimene ametlik foto Florence Pughi ja Andrew Garfieldi uuest romantilisest komöödiast «We Live in Time», mille keskmes on Almut (Pugh) ja Tobias (Garfield), kes kohtuvad juhuslikult, kui Almut sõidab Tobiasele autoga otsa. Vaatamata ebatavalisele kohtumisviisile armuvad noored ning vaataja on tunnistajaks nende suhtele läbi tõusude ja mõõnade.

Uhiuuel ametlikul fotol on näha Pughi ja Garfieldi karussellil romantilist embust jagamas, kuid on veel üks detail, mis tähelepanu täielikult varastab ning sotsiaalmeedia täiesti pöördesse on ajanud.

Nimelt on foto esiplaanil äärmiselt silmatorkav kollane hobune, kelle ebatavaline välimus on ööpäevaga inspireerinud tuhandeid meeme.

Florence Pugh and Andrew Garfield in John Crowley’s ‘WE LIVE IN TIME’. 📷 pic.twitter.com/Z6SUp23sDC — Film Crave (@_filmcrave) August 13, 2024

Kusjuures hobuse üle on nalja teinud ka videomängud «League of Legends» ja «World of Warcraft».

Ning oma panuse on andnud ka film «Shrek».