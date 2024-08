ERAKORDNE VÕIMALUS Šoti mürapopi ikoon The Jesus and Mary Chain jagab autogramme!

The Jesus and Mary Chaini esimest ja seni viimast esinemist Eestis ehk toonases ENSVs 1989. aastal festivalil Rock Summer kiitsid ühed taevani ja teised arvasid, et arenemisruumi on. Üks on selge, bänd jättis siinsele tärkavale indie-skeenele ja popkultuurilukku laiemalt kustumatu jälje.

Üleilma muusikapress peab neid East Kilbride’i uuslinnast pärit müra- ja meloodiameistreid aga lausa üheks kõigi aegade mõjukamaks ja vastuolulisemaseks bändiks, Nad keevitasid kokku päiksepopi ja rahutu romantika, vilisevad kitarrid ja vastupandamatud meloodiad ning saavutasid ka omajagu tabelihitte. Käimasoleval maailmatuuril tähistavad nad 40 aastat oma esiksingli «Upside Down» ilmumisest ja tutvustavad uut albumit «Glasgow Eyes».

Oma 40 tegutsemisaasta jooksul on vennad Reidid olnud enamasti üsna tõrksad tegema seda, mida neil oodatakse, sealhulgas on nad eelistanud eirata avalikke intervjuusid. Eesti publikul on meeldiv võimalus seda müüti murda.

Autogrammiküttide ja plaadikogujate rõõmuks on Terminalis müügil nii The Jesus and Mary Chaini tänavune album «Glasgow Eyes», mullu ilmunud kontserdiplaat «Sunset 666» ning 5-CD pakk «Original Albums» («Psychocandy», «Darklands», «Automatic», «Honey’s Dead», «Stoned&Dethroned»).

Autogrammitunni ajakava: 11.00 Kogunemine plaadipoes Terminal Records&Bar (Telliskivi 60/2, Tallinn) 11.10–11.30 Jim ja William Reid vastavad pressi ja fännide küsimustele 11.30–11.40 Lühiintervjuud valitud meediatele 11.40–12.00 Autogrammiminutid