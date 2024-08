KÕRGET LENDU! Eesti tähed põrutavad Hollywoodi

Hiljuti Eestis suure saladuskatte all üles võetud USA mängufilm «Bubble & Squeak» tõi Eestisse Oscarile nomineeritud Ameerika näitlejaid, Briti komöödiastaare ja Hollywoodi produtsente, kes on ka populaarse seriaali «The Bear» tegijate hulgas ja on aastaid töötanud Brad Pitti produktsioonifirmas.