ViruLaul lõimib Ehala ja Tungla loominguga muukeelseid

Taasiseseisvumispäevale pühendatud lõimumisalgatus ViruLaul24 on jõudnud lõpusirgele. Ligi aastapikkune ettevalmistustöö on seljataga, sel nädalal toimuvad Tallinnas ja Narvas viimased proovid ning pühapäeval, 18. augustil kell 19 alustavad ligi 200 muusikut Kohtla-Järve kultuurikeskuses esimest kontserti. Järgmisel päeval on kontsert Narvas ning taasiseseisvumispäeval, 20. augustil kell 14 Toila lauluväljakul. ETV teeb Kohtla-Järve kontserdist salvestuse ja erisaate, mille vahendusel saavad kontserti kuulata huvilised, kel pole võimalik neil kolmel augustikuu päeval Ida-Virumaale minna.