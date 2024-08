PILDID Nõnda sai noor jazzmuusik õpinguteks 5000 eurot

Hansa Grupi Noore Muusiku Fond on kolme tegevusaasta jooksul toetanud silmapaistvaid eesti noori anded enam kui 60 tuhane euro ulatuses. Fondi asutaja ja peamine rahastaja on ettevõtja Neeme Tammis, kel on õnnestunud viimastel aastatel fondi finantseerimisse kaasata ka kümneid oma sõpru, ettevõtete töötajaid ja partnereid. Tammise sõnul oli otsus toetada noort džässmuusikut strateegiline.

«Oleme seni panustanud peamiselt klassikalise muusikaga tegelevate noorte õpingute ja muude algatuse toetuseks ja etteruttavalt ütlen, et selles suunas kindlasti ka jätkame. Klassikaline muusika on miski, mis on Eestit kõvasti suuremaks ja nähtavamaks teinud ning kui me soovime, et see kõik kannaks meid ka järgmistel aastakümmetel, siis investeerida tuleb täna, nüüd ja kohe,» sõnas Tammis. Küll on aga tema sõnul oluline märgata ka teisi valdkondi.