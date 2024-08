Lõpuks ometi: Pärnad said valmis uue filmi... ja nad põrutavad sellega Itaaliasse!

Millal «Luna Rossa» Eesti vaatajateni jõuab, ei ole hetkel veel selge. Maailma esilinastus toimub aga juba 21. augustil Imaginaria animafestivalil Lõuna-Itaalias. Pärnad on kohavalikuga väga rahul: «Film on meie jaoks valmis alles siis, kui näeme ja kuuleme täissaali reaktsiooni sellele. Mis võiks olla veel parem, kui meie pseudo-itaalia filmile reageerib esimesena päris-itaalia publik!»

Priit ja Olga Pärna «Luna Rossa» on valminud stuudios Eesti Joonisfilm, kaastootjaks prantsuse Miyu Productions. Filmi produtsent on Kalev Tamm, kaasprodutsendid Emmanuel-Alain Raynal ja Pierre Baussaron. Filmi tootmist on finantsiliselt toetanud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Giga, prantsuse poolelt Centre national du Cinéma et de l’Image animée (CNC), Pictanova.