TOLLIS TABATUD Kelm püüdis üle piiri viia 1,3 miljonit väärt da Vinci maali, mis osutus võltsinguks

Vastavalt ekspordiloale - mis ei ole mõeldud tõendama autentsust - oli teos hinnatud 1,3 miljonile eurole ja see oli teel Milanosse. Kuigi luba oli ehtne, tähendas selle kehtetuks muutumine, et teost oli ebaseaduslik üle piiri viia.

Pärast hoiatuse saamist 2022. aasta juulis sõitsid Hispaania rahvuspolitsei ametnikud Prantsuse piirile, et maal tagasi saada. Sealt edasi saadeti teos Madridi Pradosse ekspertanalüüsi jaoks.

Võltsing maaliti juba 20. sajandi alguses

«Spetsialistide aruandes oli järeldatud, et teos on tõenäoliselt koopia Milano portreedest, mis maaliti umbes 15. sajandi lõpus ja 16. sajandi alguses,» teatas politsei avalduses.

«Maal on ilmselt maalitud pettuse eesmärgil 20. sajandi alguses. Seega on selle väärtus 3000 kuni 5000 eurot ning teos võib kindlalt välistada Leonardo või mõne teise tolleaegse Itaalia kunstniku tööna.»

«Ekspordiluba ei garanteeri teose autentsust,» selgitas politsei pressiesindaja. «Selles juhtumis kasutati luba maali originaalsuse väitmiseks. Kui ilmnes, et luba oli aegunud, konfiskeeriti maal ja algatati uurimine. Ja kui uurimine tuvastas, et tegemist on väidetava salakaubaveo juhtumiga, toimus vahistamine.»