Eesti julgeimad teatritegijad toovad lavale loo Reformierakonnast

«30 aastat tagasi asutati Reformierakond. Nad on võitnud viied viimased Riigikogu valimised. Nende seast on olnud peaminister üle 15 aasta. Nad on olnud viimase 30 aasta jooksul valitsustes kokku rohkem kui 22 aastat. Nad on kujundanud seda, millest, kuidas ja miks me mõtleme. Nad on näidanud suunda. Nad on haaranud ohjad. Nad on meid valitsenud. Eksimatult. Peaaegu.