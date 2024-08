Guns N' Rosesi mänedžer lubab: midagi raju on tulemas

Hamilton andis 2016. aastal välja autobiograafia «Appetite for Dysfunction: A Cautionary Tale», mis sisaldab ohtraid vürtsikaid detaile naise elust rokkbändide mänedžerina. Raamatu pealkiri on mõistagi inspireeritud Guns N' Rosesi hittalbumist «Appetite for Destruction». Hamilton kohtus Axl Rose'i ja Izzy Stradliniga juba enne Guns N' Rosesi loomist, kui mehed kuulusid glämm-ansamblisse Hollywood Rose.

Hamilton selgitas, et vanad keerulised ajad said talle palju selgemaks, kui hakkas kirjutama raamatut «Appetite for Dysfunction». Kunagine mänedžer ühtlasi ütles, et on sõlminud lepingu ühe tootjafirmaga, kes tahab tema mälestused vormida teleseriaaliks. Hamilton pole aga kindel, kas sarjas oleks lubatud kasutada bändide ehtsaid nimesid. Vähemalt on sarjaga juba seotud äärmiselt loominguline stsenarist, kes on kirjutanud mitmeid armastatud hittsarju.