2007. aastal sündid ühte kappi pannud päikseline ja lapselikult siiras, lahke tulnuka välimusega Austraalia duo Empire Of The Sun armastab hullupööra kirevaid värve ning ülevõllindust kui sellist laiemalt üldse, kuid teisalt toimetab üsna omas tempos ning kiiret pole neil eriti kuhugi. Debüütalbum «Walking On A Dream» ilmus 2008, «Ice On The Dune» tuli 2013 ja kolmas, «Two Vines» 2016. Nüüd saadi, taas mõistliku ajavahemiku möödudes, valmis neljas.