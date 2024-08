Kunst & popp Michael Jacksoni ülevalgustatud üksindus

Ritums Ivanovs on Läti maalikunstnik, keda tuntakse kui hüperrealisti. Hüperrealistid ei lähtu oma teostes natuurist, vaid kujutisest. Enamasti töötatakse fotokujutisega. Ivanovsil on kommertskunstniku kuulsus ja tema tööd olla oodatud elemendid kaasaegsetes büroointerjöörides. Ka on ta teinud kahest Läti presidendist paraadportreed.