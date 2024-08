Mika Waltari via Piret Saluri

Need, kellel kokkupuuteid akadeemilise kirjutusega, on küllap kogenud, et mõne allika puudumisel ollakse sunnitud sellele viitama teise allika kaudu. Selle tähistamiseks kasutataksegi ladinakeelset sõna via, mis otsetõlkes tähendab teed. Aga iga kulgemine maastikul ühest lähtepunktist teise leiab aset samuti vahepunktide kaudu.