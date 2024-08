Kõik Eesti kogudused korraga kaante vahel

Üks inimene võib koostada monograafia ühe kiriku ja koguduse kohta. Kui inimene on väga võimekas ja töökas, võib ta koostada praostkonna või isegi piiskopkonna kirikute ülevaate. (Piiskopkondade puhul ei ole tegu vaid keskaegse haldusjaotusega, sest Eesti on tänavusest aastast taas piiskopkondadeks jagatud.)

Kaur Alttoa on teenekas sakraalarhitektuuri ajaloolane – tema koostas raamatu «101 Eesti pühakoda», kus on sees Eesti põnevamad sakraalarhitektuuri näited. Aga kõnealune raamat hõlmab kõiki luterlikke kirikuid ja kogudusi! Ja taolise tellise on koostanud üks mees!