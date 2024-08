Lapsed teavad kõige paremini, kuidas loodust ja linna omavahel lepitada

Reaalsus on see, et linnas, mis järjepanu täitub parklate ning uute betoonehitistega, mille arvelt kaovad looduslikud rohealad, mis aegamisi asendatakse tehislike parkidega, mis ei hakka ealeski korvama loodusele tekitatud kahju, on lihtne unustada, et me ei ela siin tegelikult üksi. Et linnastumine on meid viinud nii kaugele, et Põhja-Tallinnas elavad šaakalid, Mustamäel aga võib kohata jänest ja ka rebased on igapäevased külalised, sest nende elupaiku ei tõrjuta pelgalt järjest kaugemale, vaid hävitatakse täielikult selle nimel, et meie saaksime «loodusele lähemal» olla.