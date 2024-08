Eesti film esilinastus edukalt olulisel Šveitsi A-klassi filmifestivalil

«Linnud läinud» on nukuanimatsioonile pühendunud režissööri Anu-Laura Tuttelbergi aastaaegade-triloogia teine film. Talvises põhjamaises looduses tegutsevad triloogia esimesest osast «Talv vihmametsas» tuttavad portselanist tegelased. 11-minutiline talvine poeem elu haprusest ja jätkuvusest on animeeritud üle kolme talve 90 võttepäeva jooksul vabas looduses Eesti põhjarannikul ja Põhja-Norras. Film on salvestatud 16mm filmilindile 60 aastat vana Paillard Bolex kaameraga. Filmi originaalmuusika on loonud Maarja Nuut.