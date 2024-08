TÖÖD SIISKI JAGUB Tõnu Kaljuste jätkab Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstilise juhina

Augusti alguses andis Tõnu Kaljuste sotsiaalmeedias teada, et augustiga lõppevad tema kunstilise juhi lepingud Tallinna Kammerorkestri, Tallinna Filharmoonia ja Birgitta festivali kunstilise juhina. Küll on aga praeguseks selge, et Kaljuste jätkab siiski Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstilise juhi ja peadirigendina.