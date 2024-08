POSTITANTS, KOMÖÖDIA JA TSIRKUS Pühapäeval algas Eesti kõige pikem ja lõbusam festival

Underluminali etendusel «Viimane pornokunn» («The Last King of Porn») hargneb lahti lugu pornonäitleja viimasest filmist, milleks on seksimaraton 100 naisega.

HUNGRs kuulub öö postitantsijatele ja selle kultuuri entusiastidele. «So You Think You Can Strip: Nordic Fairytales for Adults» tähistab postitantsu juuri ja julgustab selle sensuaalset külge alternatiivse burleskstiilis etendusõhtu kaudu.