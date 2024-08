GALERII Ikka kogu perega! Vaata, kes tulid «Sipsiku» tegijate uue animaseikluse esilinastusele

Suur osa filmist on valminud A.Film Eesti stuudios «Sipsiku» teise lavastaja, Meelis Arulepa juhendamisel. Eesti, Taani, Hollandi ja Prantsusmaa koostöös tehtud film on eesti keelde dubleeritud Orbital Vox Stuudios. Tegelastele annavad hääled Marta Lotta Kukk, Martin Algus, Märten Männiste, Merli Hirbaum, Loviise Kappar, Toomas Krall jpt.

See tähendab, et Eesti poolt osalesid filmi tootmisel animaatorid, kes kehastusid läbi arvutiprogrammi nii peategelaseks pandakaruks, pahalasteks krokodilliks ja ahviks ning ka mustmiljon surikaati on Eesti animaatorite loodud. Nii jõuabki vaatajateni uus seikluslik animafilm «Sipsiku» tegijate osalusel. «A Film on osalenud väga paljude välismaiste animafilmide tootmises, kuid Pandakaru film on eriline seetõttu, et film jõuab eestikeelsena Eesti vaatajate ette,» kommenteerib filmi produtsent Kristel Tõldsepp.