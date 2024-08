Tarantino filmidest tuntud näitleja vahistati koduvägivalla pärast

66-aastane Madsen viidi Los Angelese politseijaoskonda kella 1.40 paiku öösel. Politsei kutsuti kohale kodurahu rikkumise pärast. Täiskasvanud naine väitis, et tema abikaasa olevat teda tõuganud ning ta kodust välja lukustanud. Pärast uurimist selgus, et mees on Michael Madsen ning tõugatud naine tema abikaasa DeAnna Madsen. Michael Madsen ja DeAnna Madsen abiellusid 1996. aastal.