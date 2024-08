ALAIN DELON 1935–2024 Prantsuse filmitähe sinised silmad kustusid

Klassikaline Prantsuse kinokunst on jõudnud kibemagusasse loojangusse. Üle-eelmisel aastal suri režissöör Jean-Luc Godard, kes otsustas assisteeritud enesetapu kasuks, ja mõne päeva eest lahkus 88-aastaselt näitleja Alain Delon. Haigusi põdev Godard olevat 91-aastaselt otsustanud, et nüüd aitab. Ta ei kavatsenud elada sedasi, et teda väetit tuleb ringi kärutada. Ka Alain Deloni vaevasid haigused, aga vaevalt tema korrakski samamoodi mõtles. Ilmselt nautis ta elu viimase hingetõmbeni.