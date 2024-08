ARVUSTUS Atlantise keiser Von Krahlis – vähemalt on lühike

Viimased aastad on möödunud sõja varjus ning see pole jätnud puutumata ühtki kultuurivaldkonda. Nii on Vaba Lava rääkinud nii ukrainlaste kui ka kohalike venelaste lugusid, Vene Teatrisse on toodud tsensuuris lämbuvat ühiskonda kujutav «Kolmanda impeeriumi hirm ja viletsus» ning Draamateatri lavalaudadele jõudnud diktatuuritingimusi kaardistav «Eisenstein».